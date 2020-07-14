ВР не дозволила прокурорам обирати особисте зобов’язання підозрюваним без суду

Нардепи відправили на доопрацювання відповідний законопроект №2734
Верховна рада не дозволила прокурорам обирати запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання підозрюваним власним рішенням без суду. Нардепи відправили на доопрацювання відповідний законопроект №2734.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Проект за основу підтримали лише 217 парламентарів. На повторне перше читання законопроект направили 252 голосами нардепів.
Крім того, документ пропонував:
Нагадаємо, раніше в Україні змінили порядок внесення поправок до Кримінального кодексу та Кримінально-процесуального кодексу з метою уникнення прийняття проектів, подібних "правкам Лозового": відповідний закон 11 червня набув чинності.
Як писало РБК-Україна, Рада також прийняла в другому читанні законопроект №3276 про зміни до Кримінального процесуального кодексу з приводу судового контролю на час карантину.