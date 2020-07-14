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ВР не дозволила прокурорам обирати особисте зобов’язання підозрюваним без суду

Київ, Вівторок 14 липня 2020 14:07
ВР не дозволила прокурорам обирати особисте зобов’язання підозрюваним без суду
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Нардепи відправили на доопрацювання відповідний законопроект №2734

Верховна рада не дозволила прокурорам обирати запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання підозрюваним власним рішенням без суду. Нардепи відправили на доопрацювання відповідний законопроект №2734.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Проект за основу підтримали лише 217 парламентарів. На повторне перше читання законопроект направили 252 голосами нардепів.

Крім того, документ пропонував:

  • прописати поняття обґрунтованої підозри;
  • розширити права потерпілого під час обрання запобіжного заходу підозрюваному, обвинуваченому;
  • розширити перелік невідкладних слідчих дій, які можливо проводити до внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
  • оскарження рішень чи дій слідчого або прокурора під час досудового розслідування, які прийнято або вчинено у спосіб, який не передбачений цим Кримінально-процесуальним кодексом.

Нагадаємо, раніше в Україні змінили порядок внесення поправок до Кримінального кодексу та Кримінально-процесуального кодексу з метою уникнення прийняття проектів, подібних "правкам Лозового": відповідний закон 11 червня набув чинності.

Як писало РБК-Україна, Рада також прийняла в другому читанні законопроект №3276 про зміни до Кримінального процесуального кодексу з приводу судового контролю на час карантину.

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