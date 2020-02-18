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В ВР рассказали, сколько поправок подали в закон об игорном бизнесе

Новости » Политика     18.02.2020 - 16:06
В ВР рассказали, сколько поправок подали в закон об игорном бизнесе
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Во фракции "Слуга народа" также рассказали, сколько поправок ожидается в закон "О медиа"

Ко второму чтению законопроекта "Об игорном бизнесе" поступило около 3500 поправок. Об этом в своем Facebook написала заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Так, парламентарий подчеркнула, что народные депутаты во время третьей сессии Верховной рады должны были рассмотреть более 400 законопроектов.

В ВР рассказали, сколько поправок подали в закон об игорном бизнесе

"Но работа парламента парализована на несколько месяцев. Все это время мы будем рассматривать тысячи поправок к земельному закону, большинство из которых фактически является поправочным спамом. Судя по всему, этим инструментом блокирования работы парламента наши оппоненты планируют активно пользоваться в дальнейшем. Около 3500 поправок подано в законопроект о легализации игорного бизнеса. Столько же ожидаем к законопроекту о медиа", - написала нардеп.

Напомним, представитель Кабмина в ВР Елена Шуляк отметила, что в случае принятия законопроекта "Об игорном бизнесе" бюджет государства должен получить поступления в размере не менее 9 миллиардов гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале января Верховная рада поддержала за основу в первом повторном чтении проект закона №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Проектом вводится комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине.

Ранее комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал закон о легализации игорного бизнеса. Как заявил глава комитета Данил Гетманцев, игорный бизнес в Украине не будет работать под видом государственных лотерей.

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