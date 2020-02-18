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У ВР розповіли, скільки правок надійшло до закону про гральний бізнес

Новини » Політика     18.02.2020 - 16:06
У ВР розповіли, скільки правок надійшло до закону про гральний бізнес
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У фракції "Слуга народу" також розповіли, скільки правок очікується до закону "Про медіа"

До другого читання законопроекту "Про гральний бізнес" надійшло близько 3500 правок. Про це у своєму Facebook написала заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Так, парламентар підкреслила, що народні депутати під час третьої сесії Верховної ради мали розглянути понад 400 законопроектів.

У ВР розповіли, скільки правок надійшло до закону про гральний бізнес

"Але робота парламенту паралізована на кілька місяців. Увесь цей час ми розглядатимемо тисячі поправок до земельного закону, більшість з яких фактично є поправочним спамом. Судячи з усього, цим інструментом блокування роботи парламенту наші опоненти планують активно користуватися й надалі. Близько 3500 правок подано до законопроекту про легалізацію грального бізнесу. Стільки ж очікуємо до законопроекту про медіа", - написала нардеп.

Нагадаємо, представник Кабміну у ВР Олена Шуляк зазначала, що у разі прийняття законопроекту "Про гральний бізнес" бюджет держави повинен отримати надходження в розмірі не менше 9 мільярдів гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку січня Верховна рада підтримала за основу в першому повторному читанні проект закону №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор". Проектом вводиться комплексне регулювання ринку азартних ігор в Україні.

Раніше комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав закон про легалізацію грального бізнесу. Як заявив глава комітету Данило Гетманцев, гральний бізнес в Україні не буде працювати під виглядом державних лотерей.

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