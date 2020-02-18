У ВР розповіли, скільки правок надійшло до закону про гральний бізнес

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У фракції "Слуга народу" також розповіли, скільки правок очікується до закону "Про медіа"

До другого читання законопроекту "Про гральний бізнес" надійшло близько 3500 правок. Про це у своєму Facebook написала заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Так, парламентар підкреслила, що народні депутати під час третьої сесії Верховної ради мали розглянути понад 400 законопроектів.

"Але робота парламенту паралізована на кілька місяців. Увесь цей час ми розглядатимемо тисячі поправок до земельного закону, більшість з яких фактично є поправочним спамом. Судячи з усього, цим інструментом блокування роботи парламенту наші опоненти планують активно користуватися й надалі. Близько 3500 правок подано до законопроекту про легалізацію грального бізнесу. Стільки ж очікуємо до законопроекту про медіа", - написала нардеп.

Нагадаємо, представник Кабміну у ВР Олена Шуляк зазначала, що у разі прийняття законопроекту "Про гральний бізнес" бюджет держави повинен отримати надходження в розмірі не менше 9 мільярдів гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку січня Верховна рада підтримала за основу в першому повторному читанні проект закону №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор". Проектом вводиться комплексне регулювання ринку азартних ігор в Україні.

Раніше комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав закон про легалізацію грального бізнесу. Як заявив глава комітету Данило Гетманцев, гральний бізнес в Україні не буде працювати під виглядом державних лотерей.