ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В правительстве назвали необходимые поступления от закона "Об игорном бизнесе"

Новости » Политика     03.02.2020 - 12:54
В правительстве назвали необходимые поступления от закона "Об игорном бизнесе"
Фото: Елена Шуляк (kievvlast.com.ua)

Альтернативные законопроекты должны содержать поступления в госбюджет не менее 9 млрд гривен

В случае принятия законопроекта "Об игорном бизнесе" в Украине, бюджет государства должен получить поступления в размере не менее 9 миллиардов гривен. Об этом заявила представитель Кабмина в Верховной Раде Елена Шуляк, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, альтернативные законопроекты должны содержать такие же суммы с точки поступления в бюджет.

"Просьба обратить внимание на законопроект, касающийся государственного регулирования деятельности по азартным играм. В октябре Кабмин подавал законопроект № 2285. В этом варианте было предусмотрено поступления в бюджеты различных уровней. Это 9 миллиардов гривен, а из них 4 миллиарда уже были учтены в специальном фонде, в принятом бюджете на цели медицины и образования. Поэтому очень важно, чтобы альтернативные версии законопроектов также были бы такими же с точки зрения поступлений в бюджеты", - заявила Шуляк.

Напомним, 16 января Верховная рада поддержала за основу в первом повторном чтении проект закона №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Проектом вводится комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине.

Ранее комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал закон о легализации игорного бизнеса. Как заявил глава комитета Даниил Гетманцев, игорный бизнес в Украине не будет работать под видом государственных лотерей.

В Кабмине раскритиковали закон о праве на пенсию для жителей ОРДЛО Кабмин утвердил план предотвращения распространения коронавируса в Украине
Новости Украины Кабинет Министров Украиныигорный бизнесГосбюджет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь