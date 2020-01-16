Рада поддержала за основу закон о легализации азартных игр

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проектом вводится комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине

Верховная Рада Украины поддержала за основу в первом повторном чтении проект закона №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 260 нардепов.

Законопроектом вводится комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине и исключительный перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине.

Суть закона

Исключено положение о возможности размещения залов игровых автоматов и букмекерских пунктов в отдельных зданиях. Залы игровых автоматов разрешается размещать исключительно в гостиницах.

Вводится система лицензирования деятельности в сфере азартных игр с дифференцированным размером платы за лицензии в зависимости от вида деятельности, расположения игорного заведения и тому подобное; устанавливаются жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр с целью обеспечения их финансовой стабильности и обеспечения выплат выигрышей.

Документом устанавливаются специальные требования на соответствие игорного оборудования, используемого для проведения азартных игр, общепринятым международным стандартам; создаются основы для введения ограничений деятельности операторов, которые не зарегистрированы в Украине и не имеют соответствующей лицензии.

Подчеркнем, предусматривается увеличение возраста игрока с 18 до 21 года, а также устанавливаются требования к игрокам и их идентификации, что будет способствовать предупреждению негативных последствий от участия в азартных играх, в частности лиц, не достигших 21 года и жесткие финансовые санкции за невыполнение таких требований; создается реестр самоограничений лиц и лиц, в отношении которых имеются другие ограничения, дает возможность ограничить участие в азартных играх физического лица срок от 6 месяцев до 3 лет.

Законопроектом предусматривается, что регулирование в сфере азартных игр осуществляется специальным органом - Комиссией по развитию и регулированию азартных игр, который подчинен Кабинету министров. В компетенцию комиссии относится лицензирование организаторов азартных игр, ведения соответствующих реестров, установление требований по сертификации соответствующего игорного оборудования.

Документом вводится система онлайн мониторинга, что позволит осуществлять государственный контроль деятельности организаторов азартных игр путем получения данных от игрового оборудования организаторов азартных игр, которые подключены к единой системе.

Также в документе прописано создание в госбюджете специального Фонда для поддержки медицины, спорта и культуры.

Кроме того, устанавливаются ограничения по рекламе азартных игр, в частности устанавливается запрет наружной рекламы, кроме вывесок, а также устанавливаются ограничения на все другие виды рекламы.

Регулирование отдельных видов деятельности в сфере азартных игр

1) для игорных заведений казино: устанавливается ограниченный режим осуществления деятельности казино: размещение исключительно на территории зданий, в которых расположены отели категории "пять звезд" с соответствующим номерным фондом для различных территории, площадь таких учреждений должна составлять не менее 500 квадратных метров;

2) для букмекерской деятельности и азартных игр казино в сети Интернет: предполагается осуществление букмекерской деятельности в сети Интернет или в букмекерских пунктах. Также для букмекерских пунктов законопроектом устанавливаются специальные требования по игрового оборудования и его сертификации;

3) для азартных игр казино в сети Интернет предполагается сертифицированная онлайн система и обязательное подключение к системе онлайн мониторинга, сайт в доменной зоне .UA и возможность каждого игрока устанавливать добровольные ограничения расходов денег и времени;

4) для игровых автоматов: устанавливается ограничение количества игровых автоматов - до 40 000, право на размещение которых реализуется с помощью электронных аукционов с привязкой к соответствующей территории, а также устанавливаются требования для залов игровых автоматов (только в гостиницах категории три, четыре и пять звезд)

5) для лотерей: предполагается три лицензии на выпуск и проведение лотерей, которая применяется во многих странах Европейского Союза и других зарубежных странах для стимулирования развития рынка лотерей. Такой подход позволит привлечь к участию в конкурсе крупные международные компании в сфере лотерейной деятельности, ввести общепринятые международные стандарты, привлечь инвестиции в экономику страны, повысить доверие игроков в сфере лотерейной деятельности и т.д.;

6) для покера: в сети Интернет, устанавливаются требования к помещениям и специальные правила проведения покерных турниров.

РБК-Украина писало, что комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал закон о легализации игорного бизнеса. Как заявил глава комитета Даниил Гетманцев, игорный бизнес в Украине не будет работать под видом государственных лотерей.

Напомним, в декабре 2019 года Верховная рада провалила голосование и отправила на доработку законопроект №2285-д о легализации игорного бизнеса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на провал легализации игорного бизнеса. В частности, он объявил о закрытии всех игровых залов. В течение нескольких дней правоохранители закрыли несколько тысяч залов, которые работали по лицензиям на распространение государственных лотерей.