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Комитет Рады поддержал закон о легализации игорного бизнеса

Новости » Политика     14.01.2020 - 12:46
Комитет Рады поддержал закон о легализации игорного бизнеса
Фото: Даниил Гетманцев (РБК-Украина)

Закон о легализации игорного бизнеса доработают ко второму чтению

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Раде поддержать законопроект № 2285-д о легализации игорного бизнеса. Об этом говорится в сообщении партии "Слуга народа" в Telegram.

Как заявил глава комитета Даниил Гетманцев, игорный бизнес в Украине не будет работать под видом государственных лотерей.

"Во-первых, мы предлагаем поднять возраст игроков с 18 до 21 года. Во-вторых, обязательно убрать с улиц игровые залы", - отметил он.

Он также добавил, что ко второму чтению редакция закона будет значительно доработана путем внесения депутатских правок.

Напомним, в декабре 2019 года Верховная рада провалила голосование и отправила на доработку законопроект №2285-д о легализации игорного бизнеса.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на провал легализации игорного бизнеса. В частности, он объявил о закрытии всех игровых залов. В течение нескольких дней правоохранители закрыли несколько тысяч залов, которые работали по лицензиям на распространение государственных лотерей.

Рада не будет рассматривать закон о рынке земли на этой неделе
Новости Украины Верховная Радаигорный бизнеслегализация
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