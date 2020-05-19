ВР провалила избрание представителей в конкурсную комиссию по назначению главы ГБР

Верховная рада Украины провалила проект постановления №3067 "Об определении представителей ВРУ в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований". За него проголосовали лишь 194 парламентария.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Предлагалось определить в состав комиссии по проведению такого конкурса трех парламентариев от фракции "Слуга народа":

Владлен Неклюдов

Юрий Пономаренко

Юлия Яцык

Напомним, ранее сообщалось, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора ГБР. Тогда же глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия резко раскритиковал это назначение.

Также сообщалось, что в случае назначения, на Бабикова будет возложен аудит дел Майдана, когда бюро их получит.

Как писало РБК-Украина, и.о. директора ГБР Александр Соколов заявлял, что Бабиков до момента назначения директора Госбюро расследований может временно исполнять обязанности руководителя ведомства.

По словам Соколова, в соответствии с законом, заместители директора ГБР по очереди возглавляют ведомство в течение 60 дней. Поэтому Бабиков следующим займет этот пост, если директор бюро до тех пор не будет назначен.