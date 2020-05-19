ВР провалила обрання представників до конкурсної комісії з призначення глави ДБР

Верховна рада України провалила проект постанови №3067 "Про визначення представників ВРУ до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань". За нього проголосували лише 194 парламентарі.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Пропонувалося визначити до складу комісії з проведення такого конкурсу трьох парламентарів від фракції "Слуга народу":

Владлен Неклюдов

Юрій Пономаренко

Юлія Яцик

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора ДБР. Тоді ж глава фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія різко розкритикував це призначення.

Також повідомлялося, що в разі призначення, на Бабікова буде покладено аудит справ Майдану, коли бюро їх отримає.

Як писало РБК-Україна, в.о. директора ДБР Олександр Соколов заявляв, що Бабіков до моменту призначення директора Госбюро розслідувань може тимчасово виконувати обов'язки керівника відомства.

За словами Соколова, відповідно до закону, заступники директора ДБР по черзі очолюють відомство протягом 60 днів. Тому Бабіков наступним займе цей пост, якщо директор бюро до тих пір не буде призначений.