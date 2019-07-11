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В ВР призывают Авакова отреагировать на отчет об убийстве Гандзюк

Новости » Политика    11.07.2019 - 17:44
В ВР призывают Авакова отреагировать на отчет об убийстве Гандзюк
Фото: Борислав Береза (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава ВСК по убийству Гандзюк отмечает, что силовики намеренно разваливают дела о нападениях на активистов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен отреагировать на отчет Временной следственной комиссии Верховной рады по расследованию нападений на общественных активистов и убийства Екатерины Гандзюк. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава ВСК Борислав Береза.

По его словам, комиссия прекратила свою работу еще 28 мая, но не могла отчитаться в сессионном зале.

"Должна быть политическая воля со стороны правоохранителей. Отреагировать должен министр внутренних дел, а также те, кому подчиняются те или иные работники. Например, если прокуратуры, то генпрокурор. Чего до сих пор не реагирует Аваков, не понятно мне", - заявил Береза.

Нардеп подчеркнул, что правоохранители намеренно разваливают дела о нападениях на активистов.

"Большое количество дел, которые сейчас расследуются, где найдены исполнители и организаторы: это сделано только после того, как ВСК заставляла правоохранителей заниматься делами. В некоторых делах, например, терялись вещественные доказательства и не случайно. Или когда человек разваливал дело, а затем переходил в НАБУ. И есть большое количество примеров, когда следователи полностью и не случайно разваливали дело", - заявил Береза.

Напомним, ранее ВР поддержала за основу и в целом проект постановления №10397 "Об отчете Временной следственной комиссии Верховной рады Украины для проведения расследования сведений о нападении на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов". В проекте постановления предусмотрено прекращение полномочий ВСК.

Стоит подчеркнуть, ВСК выявила факты неоднократного закрытия уголовных производств по фактам нападений на общественных активистов. В комиссии подчеркнули, что это имеет системный характер.

Как писало РБК-Украина ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко и министр внутренних дел Арсен Аваков не пришли на заседание ВСК по расследованию сведений о нападениях общественных активистов и убийстве Екатерины Гандзюк.

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Новости Украины Арсен АваковЕкатерина Гандзюк
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