Аваков и Луценко не пришли на заседание ВСК по расследованию дела Гандзюк

Фото: Арсен Аваков и Юрий Луценко (Униан)

На заседании присутствовал отец Екатерины Виктор Гандзюк

Генеральный прокурор Юрий Луценко и министр внутренних дел Арсен Аваков не пришли на заседание Временной следственной комиссии Верховной рады для проведения расследования сведений относительно нападения на Екатерину Гандзюк. Об этом в начале заседания заявил председатель ВСК Борислав Береза, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сегодня было "уже последнее или предпоследнее" такое заседание. Береза отметил, что на заседание были приглашены Луценко и Аваков. Однако, они на заседание не явились. Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев пришел на заседание, но впоследствии ушел, оставив на ВСК своего заместителя Виталия Невгада. Также на заседании присутствовал отец Екатерины Виктор Гандзюк.

"Порошенко и Луценко в личных разговорах обещали мне, что заказчики будут найдены и наказаны. Порошенко и Луценко лично обещали мне, что Мангер будет за решеткой. Сейчас Мангер не за решеткой, сейчас другим заказчикам даже не объявлено подозрение", - сказал он.

Береза после итогового заседания заявил, что ТСК будет рекомендовать ГПУ и стороне защиты обратиться в Госбюро расследований для оценки действий правоохранителей по делу Гандзюк.

"Мы будем рекомендовать стороне защиты и ГПУ обратиться после окончания расследования в ГБР, чтобы ГБР дало оценку всех действий или бездеятельности всех правоохранительных органов, которые принимали участие в этом расследовании", - сказал Береза.

Напомним, дело относительно причинения тяжкого телесного повреждения херсонской активистке Екатерине Гандзюк передали в Покровский районный суд Днепропетровской области.

Кроме этого добавим, что ранее ГПУ сообщила, что в деле Гандзюк изменили подозрение 5 лицам, которые являются вероятными исполнителями преступления. В частности, ранее сообщалось подозрения по ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, - ред.) Изменено на ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения ).

Изменили подозрение Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчук. Также прокуратура изменила подозрение вероятным организаторам убийства Сергею Торбину и Игорю Павловскому.