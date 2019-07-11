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У ВР закликають Авакова відреагувати на звіт щодо вбивства Гандзюк

Новини » Політика    11.07.2019 - 17:44
У ВР закликають Авакова відреагувати на звіт щодо вбивства Гандзюк
Фото: Борислав Береза (Віталій Носач/РБК-Україна)

Голова ТСК щодо вбивства Гандзюк зазначає, що силовики навмисно розвалюють справи щодо нападів на активістів

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков має відреагувати на звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної ради стосовно розслідування нападів на громадських активістів та вбивства Катерини Гандзюк. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова ТСК Борислав Береза.

За його словами, комісія припинила свою роботу ще 28 травня, але не могла прозвітувати у сесійній залі.

"Повинна бути політична воля з боку правоохоронців. Відреагувати повинен міністр внутрішніх справ, а також ті, кому підпорядковуються ті чи інші працівники. Наприклад, якщо прокуратури, то генпрокурор. Чого досі не реагує Аваков, не зрозуміло мені", - заявив Береза.

Нардеп підкреслив, що правоохоронці навмисно розвалюють справи стосовно нападів на активістів.

"Велика кількість справ, які зараз розслідуються, де знайдені виконавці та організатори: це зроблено лише після того, як ТСК примушувала правоохоронців займатись справами. У деяких справах, наприклад, втрачались речові докази і невипадково. Або коли людина розвалювала справу, а потім переходила до НАБУ. І є велика кількість прикладів, коли слідчі стовідсотково і невипадково розвалювали справу", - заявив Береза.

Нагадаємо, раніше ВР підтримала за основу та в цілому проект постанови №10397 "Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України для проведення розслідування відомостей про напад на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів". У проекті постанови передбачено припинення повноважень ТСК.

Варто підкреслити, ТСК виявила факти неодноразового закриття кримінальних проваджень за фактами нападів на громадських активістів. У комісії підкреслили, що це має системний характер.

Як писало РБК-Україна раніше, генеральний прокурор Юрій Луценко і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не прийшли на засідання ТСК з розслідування відомостей про напади громадських активістів і вбивство Катерини Гандзюк.

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Новини України Арсен АваковКатерина Гандзюк
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