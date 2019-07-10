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Завтра Рада заслушает отчет ВСК по убийству Гандзюк

Новости » Общество    10.07.2019 - 17:45
Завтра Рада заслушает отчет ВСК по убийству Гандзюк
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Слушания состоятся в четверг, 11 июля

В заключительный пленарный чевтер восьмого созыва народные депутаты заслушают и примут отчет Временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам расследования нападений на активистов. Об этом заявил Председатель Верховной рады Андрей Парубий во время интервью Радио Свобода, передает РБК-Украина.

В частности, по словам Парубия, завтра, 11 июля, парламентарии заслушают отчет Временной следственной комиссии по расследованию убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

"Отчеты Временных следственных комиссий стоят в повестке дня по четверг. Мы имеем два отчета. Один отчет ВСК по хищениях в украинской армии, а второй касается общественных активистов и Гандзюк. На завтра он запланирован", - заявил Парубий.

Напомним, ранее сообщалось, что Временная следственная комиссия по контролю над расследованием нападения на Екатерину Гандзюк и других активистов подала свой отчет в Верховную раду. ВСК пришла к выводу, что необходимо продолжать контроль за досудебными расследованиями убийств Екатерины Гандзюк и бердянского активиста Виталия Олешко, а также нападений на общественных активистов.

Как писало РБК-Украина, Генеральная прокуратура заявила, что по делу Гандзюк изменили подозрение 5 лицам, которые являются предполагаемыми исполнителями преступления. В частности, ранее сообщалось, что подозрение в отношении ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, - ред.) было изменено на ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения).

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