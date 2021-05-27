ВР может признать Лукашенко угрозой международной безопасности: появился текст постановления

Проект постановления предусматривает обращение к ООН, Еврокомиссии, Европарламенту, Парламентским ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ и НАТО, правительствам и парламентам стран мира о признании режима Лукашенко в Беларуси представляющим угрозу международной безопасности.

"Верховная рада осуждает действия власти республики Беларусь по поводу принудительной посадки самолета компании Ryanair и задержания оппозиционера Романа Протасевича", - указано в документе.

Нардепы призывают мировое сообщество осудить действия белорусских властей и "признать режим Лукашенко в республике Беларусь таким, что представляет угрозу международной безопасности".

"Способствовать неотложному проведению международного расследования инцидента о принудительной посадке пассажирского самолета компании Ryanair 23 мая в Минске; выразить требования к властям республики Беларусь о прекращении незаконного преследования оппозиции, журналистов, немедленном освобождении Романа Протасевича и других политических заключенных", - говорится в тексте постановления.

Нардепы также предлагают усилить давление на Беларусь, в том числе путем введения санкций против деятелей режима Лукашенко.