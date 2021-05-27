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ВР может признать Лукашенко угрозой международной безопасности: появился текст постановления

Автор: Юлия Струк

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной раде проект постановления №5560, которым предлагают призвать мировых лидеров признать режим Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. На сайте ВР появился текст документа.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Проект постановления предусматривает обращение к ООН, Еврокомиссии, Европарламенту, Парламентским ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ и НАТО, правительствам и парламентам стран мира о признании режима Лукашенко в Беларуси представляющим угрозу международной безопасности.

"Верховная рада осуждает действия власти республики Беларусь по поводу принудительной посадки самолета компании Ryanair и задержания оппозиционера Романа Протасевича", - указано в документе.

Нардепы призывают мировое сообщество осудить действия белорусских властей и "признать режим Лукашенко в республике Беларусь таким, что представляет угрозу международной безопасности".

"Способствовать неотложному проведению международного расследования инцидента о принудительной посадке пассажирского самолета компании Ryanair 23 мая в Минске; выразить требования к властям республики Беларусь о прекращении незаконного преследования оппозиции, журналистов, немедленном освобождении Романа Протасевича и других политических заключенных", - говорится в тексте постановления.

Нардепы также предлагают усилить давление на Беларусь, в том числе путем введения санкций против деятелей режима Лукашенко.

Напомним, 23 мая режим Лукашенко, угрожая истребителем, принудительно посадил самолет авиакомпании Ryanair, чтобы задержать основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Этот поступок вызвал возмущение у международного сообщества.

Кабмин решил прекратить авиасообщение с Беларусью. На такой шаг пошли для обеспечения безопасности украинских граждан.

Подробнее об инциденте с самолетом Ryanair и его последствиях читайте в материале РБК-Украина "Минский поворот. Чем Лукашенко грозит история с самолетом Ryanair и чего опасаться украинцам".

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