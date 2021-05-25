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Рада хочет призвать мировых лидеров признать Лукашенко угрозой международной безопасности

Новина українською →
Украина, Вторник 25 мая 2021 22:26
Рада хочет призвать мировых лидеров признать Лукашенко угрозой международной безопасности Фото: Александр Лукашенко, президент Беларуси (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления по ситуации в Беларуси. Нардепы хотят призвать мировых лидеров признать режим Александра Лукашенко угрозой международной безопасности.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Проект постановления, подготовленный депутаты из фракции "Слуга народа", "Голос" и "Европейская солидарность", предполагает обращение к ООН, Еврокомиссии, Европарламенту, Парламентским ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ и НАТО, правительствам и парламентам стран мира о признании режима Лукашенко в Беларуси представляющим угрозу международной безопасности.

Текста документа на сайте парламента пока нет. Сейчас проект постановления передан на рассмотрение руководству Рады.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, режим Лукашенко, угрожая истребителем, принудительно посадил самолет авиакомпании Ryanair, чтобы задержать основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Этот поступок вызвал возмущение у международного сообщества.

После этого украинский Кабмин решил прекратить авиасообщение с Беларусью. На такой шаг пошли для обеспечения безопасности украинских граждан.

Больше об инциденте с самолетом Ryanair и его последствиях читайте в материале РБК-Украина "Минский поворот. Чем Лукашенко грозит история с самолетом Ryanair и чего опасаться украинцам".

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