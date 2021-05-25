Рада хочет призвать мировых лидеров признать Лукашенко угрозой международной безопасности

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления по ситуации в Беларуси. Нардепы хотят призвать мировых лидеров признать режим Александра Лукашенко угрозой международной безопасности.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента .

Проект постановления, подготовленный депутаты из фракции "Слуга народа", "Голос" и "Европейская солидарность", предполагает обращение к ООН, Еврокомиссии, Европарламенту, Парламентским ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ и НАТО, правительствам и парламентам стран мира о признании режима Лукашенко в Беларуси представляющим угрозу международной безопасности.

Текста документа на сайте парламента пока нет. Сейчас проект постановления передан на рассмотрение руководству Рады.