ВР може визнати Лукашенка загрозою міжнародній безпеці: з'явився текст постанови

Проект постанови передбачає звернення до ООН, Єврокомісії, Європарламенту, Парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ та НАТО, урядів і парламентів держав світу про визнання режиму Лукашенка у Білорусі таким, що становить загрозу міжнародній безпеці.

"Верховна рада засуджує дії влади республіки Білорусь щодо примусової посадки літака компанії Ryanair та затримання опозиціонера Романа Протасевича", - вказано у документі.

Нардепи закликають світову спільноту засудити дії білоруської влади та "визнати режим Лукашенка у республіці Білорусь таким, що становить загрозу міжнародній безпеці".

"Сприяти невідкладному проведенню міжнародного розслідування інциденту щодо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair 23 травня 2021 року у Мінську; висловити вимоги до влади республіки Білорусь щодо припинення незаконного переслідування опозиції, журналістів, негайного звільнення Романа Протасевича та інших політичних в’язнів", - сказано у тексті постанови.

Нардепи також пропонують посилити тиск на Білорусь, у тому числі шляхом запровадження санкцій проти діячів режиму Лукашенка.