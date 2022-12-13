ВР призначила свого представника у Конституційному суді

За її словами, рішення про нову посаду для Дирдіна було затверджено на пленарному засіданні парламенту.

Вона також зазначила, що Дирдін - юрист, адвокат, кандидат юридичних наук, має понад 15 років досвіду роботи в галузі права. У Верховній раді працює у Комітеті з питань правової політики.

Він замінив на цій посаді Ольгу Совгирю, яку ще у липні обрали суддею КСУ.