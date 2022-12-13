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ВР призначила свого представника у Конституційному суді

Ілюстративне фото: ВР призначила свого представника у Конституційному суді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Верховна рада підтримала призначення нардепа від фракції "Слуга народу" Максима Дирдіна на посаду свого представника парламенту у Конституційному суді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера "Слуги народу" Юлію Палійчук у Telegram.

За її словами, рішення про нову посаду для Дирдіна було затверджено на пленарному засіданні парламенту.

Вона також зазначила, що Дирдін - юрист, адвокат, кандидат юридичних наук, має понад 15 років досвіду роботи в галузі права. У Верховній раді працює у Комітеті з питань правової політики.

Він замінив на цій посаді Ольгу Совгирю, яку ще у липні обрали суддею КСУ.

Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, Верховна рада ухвалила закон, який змінює порядок відбору суддів Конституційного суду.

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