ВР назначила своего представителя в Конституционном суде

Верховная рада поддержала назначение нардепа от фракции "Слуга народа" Максима Дырдина на должность представителя парламента в Конституционном суде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера "Слуги народа" Юлию Палийчук в Telegram.
По ее словам, решение о новой должности для Дырдина было утверждено на пленарном заседании парламента.
Она также отметила, что Дырдин - юрист, адвокат, кандидат юридических наук, имеет более 15 лет опыта работы в области права. В Верховной раде работает в Комитете по вопросам правовой политики.
Он заменил на этой должности Ольгу Совгирю, которую еще в июле избрали судьей КСУ.
Напомним, сегодня, 13 декабря, Верховная рада приняла закон, который меняет порядок отбора судей Конституционного суда.
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