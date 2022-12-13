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ВР назначила своего представителя в Конституционном суде

Иллюстративное фото: ВР назначила своего представителя в Конституционном суде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Верховная рада поддержала назначение нардепа от фракции "Слуга народа" Максима Дырдина на должность представителя парламента в Конституционном суде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера "Слуги народа" Юлию Палийчук в Telegram.

По ее словам, решение о новой должности для Дырдина было утверждено на пленарном заседании парламента.

Она также отметила, что Дырдин - юрист, адвокат, кандидат юридических наук, имеет более 15 лет опыта работы в области права. В Верховной раде работает в Комитете по вопросам правовой политики.

Он заменил на этой должности Ольгу Совгирю, которую еще в июле избрали судьей КСУ.

Напомним, сегодня, 13 декабря, Верховная рада приняла закон, который меняет порядок отбора судей Конституционного суда.

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