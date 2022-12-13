Суддів Конституційного суду відбиратимуть на конкурсній основі: ухвалено закон

Верховна рада ухвалила закон, що змінює порядок відбору суддів Конституційного суду. Його підтримали 245 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram депутата ВР від фракції "Голос" Ярослава Железняка.

"Парламент ухвалив закон №7662 щодо відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсній основі в цілому. За проголосували 245 депутатів. Норму про комісію залишили 3 на 3", - йдеться у повідомленні.

Згідно з ухваленим сьогодні законопроектом, суддів до Конституційного суду тепер відбиратимуть на конкурсній основі.

Раніше ми писали, що Конституційний суд України під час засідання визнав, що закон про відміну депутатської недоторканності відповідає Конституції.

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