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ВР планирует усилить ответственность за экспорт противоэпидемических товаров

Новости » Политика     30.03.2020 - 14:22
ВР планирует усилить ответственность за экспорт противоэпидемических товаров
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Нардепы приняли закон за основу

Верховная рада Украины одобрила законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения в связи с пандемией коронавируса, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, проект закона №3271 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения" нардепы приняли за основу, за что проголосовали 274 парламентария.

Предусматривается, что за перемещение вне таможенного контроля через государственную границу товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, максимальная санкция статьи будет предусматривать до трех лет лишения свободы. А за такие же действия, совершенные повторно, группой лиц или в крупном размере - от трех до шести лет лишения свободы.

Как писало РБК-Украина, из-за ситуации с коронавирусом в Украине Министерство здравоохранения призывало граждан носить медицинские маски. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что по состоянию на 24 марта медицинские маски уже продаются в аптеках.

Также сообщалось, что несмотря на карантин в Украине и запрет на экспорт медицинских товаров, в Израиль пытались вывезти маски на 1 млн гривен. Суд арестовал груз из 21 000 медицинских масок.

Отметим, с 12 марта запрещен вывоз из Украины товаров противоэпидемического назначения.

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