ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине предотвратили вывоз масок в Израиль на миллион гривен

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 12:50
В Украине предотвратили вывоз масок в Израиль на миллион гривен
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Суд арестовал груз из 21 000 медицинских масок

Несмотря на карантин в Украине и запрет на экспорт медицинских товаров, в Израиль пытались вывезти маски на 1 млн гривен. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Сообщается, что прокуратура пресекла попытку вывоза за границу медицинских масок стоимостью более 1 млн гривен. По ходатайству, согласованному с прокурором, суд наложил арест на 21 000 масок.

"По версии следствия, работники одного из частных предприятий, злоупотребляя полномочиями, пытались экспортировать в Израиль 21 000 медицинских масок во время действия запрета, определенного постановлением Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении.

Херсонская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном деле по факту злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364-1 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ предотвратила контрабанду медицинских халатов на более миллиона гривен.

С 12 марта запрещен вывоз из Украины товаров противоэпидемического назначения.

Коронавирус в Румынии: погибшим поставили диагноз поздно из-за ошибки правительства
Новости Украины экспортИзраильмаскаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь