ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ВР предлагают предусмотреть тюрьму за незаконный экспорт противоэпидемических товаров

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 13:33
ВР предлагают предусмотреть тюрьму за незаконный экспорт противоэпидемических товаров
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект Кабмин поддержал на своем заседании

В Украине планируют предусмотреть уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения в связи с пандемией коронавируса. Об этом в своем Telegram написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что такой законопроект был утвержден на заседании правительства.

"За перемещение вне таможенного контроля через государственную границу товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, предлагаем ввести не только существенные штрафы. За вывоз в значительном размере - максимальная санкция статьи будет предусматривать до трех лет лишения свободы. За такие же действия, совершенные повторно, группой лиц или в крупном размере - от трех до шести лет лишения свободы", - указано в сообщении главы Кабмина.

Он подчеркнул, что это необходимый шаг для обеспечения товарами противоэпидемического назначения внутреннего рынка.

"Надеемся, Верховная рада в ближайшие сроки поддержит нашу инициативу", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом в Украине Министерство здравоохранение призывает граждан носить медицинские маски. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что по состоянию на 24 марта медицинские маски уже продаются в аптеках.

Как писало РБК-Уккраина ранее, в Херсоне предотвратили незаконный экспорт медицинских масок в Израиль на сумму более миллиона гривен. По требованию местной прокуратуры арестован груз из 21 тысячи масок.

Кабмин планирует увеличить размер субсидий Шмыгаль: Кабмин рассмотрит введение режима чрезвычайной ситуации по всей Украине
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВерховная РадаДенис Шмыгаль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь