ВР предлагают предусмотреть тюрьму за незаконный экспорт противоэпидемических товаров

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект Кабмин поддержал на своем заседании

В Украине планируют предусмотреть уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения в связи с пандемией коронавируса. Об этом в своем Telegram написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что такой законопроект был утвержден на заседании правительства.

"За перемещение вне таможенного контроля через государственную границу товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, предлагаем ввести не только существенные штрафы. За вывоз в значительном размере - максимальная санкция статьи будет предусматривать до трех лет лишения свободы. За такие же действия, совершенные повторно, группой лиц или в крупном размере - от трех до шести лет лишения свободы", - указано в сообщении главы Кабмина.

Он подчеркнул, что это необходимый шаг для обеспечения товарами противоэпидемического назначения внутреннего рынка.

"Надеемся, Верховная рада в ближайшие сроки поддержит нашу инициативу", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом в Украине Министерство здравоохранение призывает граждан носить медицинские маски. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что по состоянию на 24 марта медицинские маски уже продаются в аптеках.

Как писало РБК-Уккраина ранее, в Херсоне предотвратили незаконный экспорт медицинских масок в Израиль на сумму более миллиона гривен. По требованию местной прокуратуры арестован груз из 21 тысячи масок.