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Минздрав призвал украинцев носить медицинские маски

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 13:22
Минздрав призвал украинцев носить медицинские маски
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Маски уже появились в свободной продаже

Из-за ситуации с коронавирусом в Украине Министерство здравоохранение призывает граждан носить медицинские маски. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, по состоянию на 24 марта медицинские маски уже продаются в аптеках.

"Обязательно надевайте маски. Маски уже появились в аптечных учреждениях. С каждым днем их будет становиться все больше и больше. Отечественные производители наращивают производство. Я думаю, что в ближайшее время дефицита на территории Украины не будет", - заявил Ляшко.

Напомним, по последним данным, число зараженных в Украине приближается к сотне, сегодня были подтверждены еще 13 новых случаев. В частности, в Черновицкой области подтвердили новые случаи - это люди, которые ранее общались с зараженными.

Отметим, сегодня стало известно, что в Херсоне предотвратили незаконный экспорт медицинских масок в Израиль на сумму более миллиона гривен. По требованию местной прокуратуры арестован груз из 21 тысячи масок.

В Украине число зараженных коронавирусом приближается к 100
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