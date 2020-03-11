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Кабмин сообщил подробности о введении карантина в Украине

Новости » Происшествия     11.03.2020 - 13:53
Кабмин сообщил подробности о введении карантина в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничения в Украине вводят 12 марта

Кабинет министров опубликовал решение о введении карантина в Украине. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

Одновременно, для выполнения этого решения до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

"Кабмином предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей", - говорится в сообщении.

Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.

Ранее сообщалось, что в Украине с 12 марта вводится карантин. Он будет длиться три недели.

Вместе с тем, вводится карантин в Киеве, в связи с этим будет запрет массовых мероприятий и закрытие школ. Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирусом, власти столицы утвердили план противоэпидемических мер и ограничений.

Отметим, по состоянию на 11 марта в Украине официально подтвержден один случай коронавируса. В Черновцах 3 марта обнаружили вирус у мужчины, который ранее путешествовал в Италии. По состоянию на 10 марта состояние мужчины стабильное.

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