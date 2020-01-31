ВР предлагают ввести ежемесячную плату за пользование участками нефтегазоносных недр

Кабмин предлагает Раде внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс
Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде ввести ежемесячную плату за пользование площадью участков нефтегазоносных недр. Об этом свидетельствует законопроект №2807 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о стимулировании эффективного использования участками нефтегазоносных недр", текст которого опубликовали на сайте Верховной рады.
Так, документ был зарегистрирован в парламенте в понедельник, 27 января. Сначала текст проекта закона отсутствовал. Последний этап прохождения законопроекта - обрабатывается в комитете.
В частности, предлагается ввести ежемесячную плату за пользование площадью участков нефтегазоносных недр в зависимости от размера площади и срока с момента получения соответствующего специального разрешения, которая будет начисляться по истечении 3 лет с даты его выдачи и до момента начала уплаты рентной платы за добычу углеводородов.
Расчет размера платы будет осуществляться по специальной формуле, которая будет зависеть от трех факторов:
Напомним, Кабмин 27 января зарегистрировал в Верховной раде законопроект №2807 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о стимулировании эффективного использования участками нефтегазоносных недр".
Как писало РБК-Украина, Кабмин предлагает ВР принять законопроект №2821 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу эффективного развития нефтегазоносной области". Сейчас текст документа отсутствует на сайте ВР, он был зарегистрирован в парламенте 30 января.