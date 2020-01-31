ВР пропонують ввести щомісячну плату за користування ділянками нафтогазоносних надр

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді впровадити щомісячну плату за користування площею ділянок нафтогазоносних надр. Про це свідчить законопроект №2807 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання ефективного користування ділянками нафтогазоносних надр", текст якого опублікували на сайті Верховної ради.

Так, документ був зареєстрований у парламенті у понеділок, 27 січня. Спочатку текст проекту закону був відсутній. Останній етап проходження законопроекту – опрацьовується у комітеті.

Зокрема, пропонується впровадити щомісячну плату за користування площею ділянок нафтогазоносних надр залежно від розміру площі та строку з моменту отримання відповідного спеціального дозволу, яка нараховуватиметься після спливу 3 років з дати його видачі та до моменту початку сплати рентної плати за видобування вуглеводнів.

Розрахунок розміру плати буде здійснюватися за спеціальною формулою, яка залежатиме від трьох факторів:

площі ділянки нафтогазоносних надр, наданої власнику спеціального дозволу;

розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;

коригуючого коефіцієнту, який розраховуватиметься з моменту первинної видачі спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами або строку несплати рентної плати за користування надрами для видобутку нафти і газу.

Нагадаємо, Кабмін 27 січня зареєстрував у Верховній раді законопроект №2807 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання ефективного користування ділянками нафтогазоносних надр".

Як писало РБК-Україна, Кабмін також пропонує ВР прийняти законопроект №2821 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективного розвитку нафтогазоносної галузі". Наразі текст документу відсутній на сайті ВР, він був зареєстрований у парламенті 30 січня.