Раді пропонують ратифікувати угоду про створення бюро німецьких GIZ та KfW

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Угодою передбачається створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва та Кредитної установи для відбудови

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді схвалити законопроект №0012 "Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між урядом України та урядом Федеративної республіки Німеччина про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва ҐмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW)". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Відповідна угода була підписана 1 листопада 2018 року.

Прийняття відповідного закону дозволить забезпечити виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності зазначеною угодою. Ухвалення документу не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року Кабінет міністрів України схвалив угоду про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW).

Як писало РБК-Україна раніше, влітку минулого року комітет парламенту з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування підписав меморандум про співпрацю з проектом Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) "Реформа управління на сході України II".