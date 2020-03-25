Раді пропонують передбачити в'язницю за незаконний експорт протиепідемічних товарів

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект Кабмін підтримав на своєму засіданні

В Україні планують передбачити кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це у своєму Telegram написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що такий законопроєкт затвердили на засіданні уряду.

"За переміщення поза митним контролем через державний кордон товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, пропонуємо запровадити не лише суттєві штрафи. За вивезення у значному розмірі - максимальна санкція статті передбачатиме до трьох років позбавлення волі. За такі ж дії, вчинені повторно, групою осіб або у великому розмірі - від трьох до шести років позбавлення волі", - вказано у повідомленні глави Кабміну.

Він підкреслив, що це необхідний крок для забезпечення товарами протиепідемічного призначення внутрішнього ринку.

"Сподіваємося, Верховна рада у найближчі строки підтримає нашу ініціативу", - сказано у повідомленні.

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