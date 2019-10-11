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В ВР предлагают Кабмину разработать программу обеспечения молодежи жильем

Новости » Политика    11.10.2019 - 13:46
В ВР предлагают Кабмину разработать программу обеспечения молодежи жильем
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Предлагается разработать программу на 2021-2025 годы

Комитет парламента по вопросам молодежи и спорта предлагает Кабинету министров Украины до 1 мая 2020 года разработать и утвердить Государственную программу обеспечения молодежи жильем на 2021-2025 годы. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В частности, комитет по вопросам молодежи и спорта провел круглый стол на тему "Пути совершенствования государственной молодежной политики".

"Кабинету министров Украины предложено до 1 мая 2020 года разработать и утвердить Государственную программу обеспечения молодежи жильем на 2021-2025 годы; обеспечить разработку и утверждение Национального плана действий по занятости молодежи; разработать и утвердить в 2020 году Стратегию развития государственной молодежной политики до 2030 года и государственную целевую социальную программу "Молодежь Украины" на 2021-2025 годы; рассмотреть вопрос о целесообразности образования Национального совета по вопросам молодежной политики при Кабинете министров", - указано в сообщении.

Напомним, комитет парламента по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной раде предусмотреть 0,5 млрд гривен на жилищные кредиты для молодежи в государственном бюджете на 2020 год.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет парламента 8 созыва по вопросам строительства, градостроительства и ЖК хозяйства рекомендовал в государственном бюджете на 2019 год предусмотреть 500 млн гривен на расходы на жилищные кредиты для молодежи, а комитет ВР по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма - 1 млрд гривен.

Раде рекомендуют принять закон о получении добровольцами статуса УБД ВР рекомендуют предусмотреть 0,5 млрд гривен на жилищные кредиты для молодежи
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