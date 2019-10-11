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У ВР пропонують Кабміну розробити програму забезпечення молоді житлом

Новини » Політика    11.10.2019 - 13:46
У ВР пропонують Кабміну розробити програму забезпечення молоді житлом
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Пропонується розробити програму на 2021-2025 роки

Комітет парламенту з питань молоді і спорту пропонує Кабінету міністрів України до 1 травня 2020 року розробити та затвердити Державну програму забезпечення молоді житлом на 2021-2025 роки. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, комітет з питань молоді і спорту провів круглий стіл на тему "Шляхи вдосконалення державної молодіжної політики".

"Кабінету міністрів України запропоновано до 1 травня 2020 року розробити та затвердити Державну програму забезпечення молоді житлом на 2021-2025 роки; забезпечити розроблення та затвердження Національного плану дій щодо зайнятості молоді; розробити та затвердити у 2020 році Стратегію розвитку державної молодіжної політики до 2030 року та Державну цільову соціальну програму "Молодь України" на 2021-2025 роки, розглянути питання про доцільність утворення Національної ради з питань молодіжної політики при Кабінетові міністрів", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань молоді і спорту рекомендує Верховній раді передбачити 0,5 млрд гривень на житлові кредити для молоді у державному бюджеті на 2020 рік.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет парламенту 8 скликання з питань будівництва, містобудування і ЖК господарства рекомендував у державному бюджеті на 2019 рік передбачити 500 млн гривень на витрати на житлові кредити для молоді, а комітет ВР з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму - 1 млрд гривень.

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