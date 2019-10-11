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ВР рекомендуют предусмотреть 0,5 млрд гривен на жилищные кредиты для молодежи

Новости » Политика    11.10.2019 - 13:04
ВР рекомендуют предусмотреть 0,5 млрд гривен на жилищные кредиты для молодежи
Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

Средства предлагают предусмотреть в проекте бюджета-2020

Комитет парламента по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной раде предусмотреть 0,5 млрд гривен на жилищные кредиты для молодежи в государственном бюджете на 2020 год. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В частности, комитет по вопросам молодежи и спорта провел круглый стол на тему "Пути совершенствования государственной молодежной политики".

"Рекомендовано Верховной раде Украины при разработке проекта закона о государственном бюджете Украины на 2020 год, №2000, предусмотреть финансирование бюджетной программы "Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья" объемом 0, 5 млрд грн", - указано в сообщении.

Напомним, глава Рады Дмитрий Разумков заявил, что ВР может рассмотреть государственный бюджет на 2020 год в первом чтении 18 октября. Разумков отметил, что бюджетный комитет до 15 октября должен проработать предложения депутатов ВР к бюджету-2020.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет ВР 8 созыва по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства рекомендовал парламенту в государственном бюджете на 2019 год предусмотреть 500 млн гривен на расходы на жилищные кредиты для молодежи.

При этом комитет ВР по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма рекомендовал предусмотреть расходы на госкредиты молодым семьям и одиноким молодым гражданам на жилье в размере 1 млрд гривен.

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