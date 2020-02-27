В ВР появился текст закона о выплатах на погребение служащих гражданской защит

В Верховной раде появился текст законопроекта Кабинета министров №3072 "О внесении изменения в статью 121 Кодекса гражданской защиты Украины об урегулировании вопроса выплаты пособия на погребение и компенсации материальных затрат на ритуальные услуги и сооружение надгробия". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

В пояснительной записке указано, что в случае гибели (смерти) лица рядового или начальствующего состава службы гражданской защиты при исполнении служебных обязанностей членам его семьи или лицу, осуществившему ее погребение, выплачивается пособие на погребение и компенсации материальных затрат на ритуальные услуги и сооружения надгробия в размере, установленном правительством.

Однако для членов семей и родителей военнослужащих, в соответствии с ЗУ от 20 декабря 1991 года № 2011-XII "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", такая помощь предоставляется в случае смерти (гибели) военнослужащего в период прохождения военной службы.

Законопроектом предусматривается внести изменения в часть вторую статьи 121 кодекса, расширив круг субъектов, имеющих право на получение пособия на погребение и компенсацию материальных затрат на ритуальные услуги и сооружение надгробия.

"Реализация проекта закона будет осуществляться в пределах ассигнований, предусмотренных в государственном бюджете Украины для содержания ГСЧС", - указано в сообщении.

Напомним, Кабмин предлагает ВР принять законопроект №3072 "О внесении изменения в статью 121 Кодекса гражданской защиты Украины об урегулировании вопроса выплаты пособия на погребение и компенсации материальных затрат на ритуальные услуги и сооружение надгробия".

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле 2019 года комитет по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства рекомендовал Верховной раде предыдущего созыва улучшить стандарты захоронения в Украине, приняв соответствующий законопроект № 8248 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования сферы захоронения "за основу.