Рада может улучшить стандарты захоронения

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет предлагает Раде принять соответствующий закон об улучшении стандартов захоронения

Комитет по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства рекомендует Верховной раде улучшить стандарты захоронения в Украине, приняв соответствующий законопроект № 8248 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования сферы захоронения" за основу. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Отмечается, что проект направлен на решение проблемных вопросов в сфере погребения, таких как нехватка мест для захоронения в связи с ограниченностью земельных ресурсов; возможность выбрать исполнителя услуг по погребению умершего - ритуальную службу или других субъектов хозяйственной деятельности, но только среди заключивших соответствующий договор с ритуальной службой; создание конкурентной среды среди субъектов хозяйствования различных форм собственности, поскольку ритуальная служба, которая также является субъектом хозяйствования, ограничивает права других субъектов хозяйствования и частично монополизирует рынок услуг.

Также проектом определяется четкий перечень ритуальных услуг и требований регламента к их предоставлению и качеству; регулируются отношения, связанные с доставкой тел умерших к местам их хранения и оплаты этой услуги; предусматривается недопущение противоправных схем разглашение информации об умерших сотрудниками полиции, учреждений здравоохранения и регистрации умерших поставщикам ритуальных услуг.

Кроме того, документом планируется предусмотреть обеспечение потребителя информацией о полном перечне поставщиков ритуальных услуг и цен на эти услуги; обеспечение возможности как захоронения, так и кремации - по волеизъявлению родственников умерших, создание "домов захоронения" для осуществления гражданами ритуалов и обрядов, присущих традициям погребения в Украине.

"Члены комитета по результатам рассмотрения рекомендуют Верховной раде принять за основу с учетом предложений комитета проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании сферы захоронения №8248", - сказано в сообщении.

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле прошлого года Кабмин внес в Раду закон по улучшению стандартов захоронения. Соответствующий законопроект № 8248 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании сферы захоронения" зарегистрировали в Раде 5 апреля 2018-го.

Напомним, с 15 марта 2018 года вступили в силу так называемые "поправки Лозового" в Уголовно-процессуальный кодекс. Согласно поправкам, без разрешения судьи нельзя будет похоронить человека даже в том случае, если человек умер дома.