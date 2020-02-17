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Кабмин хочет урегулировать выплату на погребение работников службы гражданской защиты

Новости » Политика     17.02.2020 - 15:28
Кабмин хочет урегулировать выплату на погребение работников службы гражданской защиты
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст соответствующего законопроекта Кабмина отсутствует на сайте парламента

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде принять законопроект №3072 "О внесении изменения в статью 121 Кодекса гражданской защиты Украины относительно урегулирования вопроса выплаты пособия на погребение и компенсации материальных затрат на ритуальные услуги и сооружение надгробия". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте ВР.

Проект был зарегистрирован в Раде в понедельник, 17 февраля. Сейчас его текст отсутствует на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передано на рассмотрение руководству.

Сейчас статья предусматривает, что в случае гибели (смерти) лица рядового или начальствующего состава службы гражданской защиты при исполнении служебных обязанностей членам его семьи или лицу, осуществившему ее погребение, выплачивается пособие на погребение и компенсации материальных затрат на ритуальные услуги и сооружения надгробия в размере, установленном Кабмином.

Напомним, в апреле 2019 комитет по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства рекомендовал Верховной Раде предыдущего созыва улучшить стандарты захоронения в Украине, приняв соответствующий законопроект № 8248 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании сферы захоронения" за основу.

Как писало РБК-Украина, в июне парламент принял во втором чтении законопроект №9217 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины об ответственности за незаконные действия в отношении государственных наград, незаконное ношение военной формы одежды и надругательство над местом захоронения защитника суверенитета и территориальной целостности Украины и некоторых других лиц".

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