У ВР з'явився текст закону щодо виплат на поховання службовців цивільного захисту

У Верховній раді з'явився текст законопроекту Кабінету міністрів №3072 "Про внесення зміни до статті 121 Кодексу цивільного захисту України щодо врегулювання питання виплати допомоги на поховання та компенсації матеріальних витрат на ритуальні послуги та спорудження надгробка". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документу - опрацьовується у комітеті.

У пояснювальній записці вказано, що у разі загибелі (смерті) особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту під час виконання службових обов’язків членам її сім’ї або особі, яка здійснила її поховання, виплачується допомога на поховання і компенсація матеріальних витрат на ритуальні послуги та спорудження надгробка в розмірі, установленому урядом.

Однак для членів сімей та батьків військовослужбовців, відповідно до ЗУ від 20 грудня 1991 року № 2011-ХІІ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", така допомога надається у разі смерті (загибелі) військовослужбовця у період проходження військової служби.

Законопроектом передбачається внести зміни до частини другої статті 121 кодексу, розширивши коло суб’єктів, що мають право на отримання допомоги на поховання і компенсацію матеріальних витрат на ритуальні послуги та спорудження надгробка.

"Реалізація проекту закону буде здійснюватися у межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті України для утримання ДСНС", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Кабмін пропонує ВР прийняти законопроект №3072 "Про внесення зміни до статті 121 Кодексу цивільного захисту України щодо врегулювання питання виплати допомоги на поховання та компенсації матеріальних витрат на ритуальні послуги та спорудження надгробка".

Як писало РБК-Україна раніше, у квітні 2019 комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства рекомендував Верховній раді попереднього скликання поліпшити стандарти поховання в Україні, прийнявши відповідний законопроект № 8248 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення сфери поховання" за основу.