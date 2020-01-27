В ВР появился текст изменений в закон о Кабмине в части спецкомиссии по приватизации

В Верховной раде появился текст законопроекта №2794 "О внесении изменений в закон Украины "О Кабинете министров Украины" в части Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В частности, соответствующий проект закона был зарегистрирован в ВР 22 января. Сначала текст документа отсутствовал на сайте Рады. Последний этап прохождения - прорабатывается в комитете.

В пояснительной записке отмечается, что в связи с принятием закона "О внесении изменения в ЗУ "О приватизации государственного и коммунального имущества" от 11 сентября 2019 года, которым была исключена статья 9 закона, которая регулировала деятельность данной комиссии, из ЗУ "О Кабинете министров Украины" следует исключить положения, касающиеся взаимодействия правительства и Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации.

Реализация акта не нуждается в финансировании из государственного бюджета Украины или местных бюджетов.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства провело ревизию госсектора и определило 20 первоочередных крупных и более полутысячи малых госпредприятий для приватизации. Так, глава министерства Тимофей Милованов подчеркнул, что уже в этом году в бюджет Украины может поступить в 6 млрд грн.

Как писало РБК-Украина, Кабмин планирует отдать под приватизацию более 300 объектов государственной собственности в 2020 году. Глава правительства Алексей Гончарук подчеркивал, что уже в этом месяце Кабмин объявил 87 аукционов для приватизации госсобственности.

Добавим также, правительство одобрило перечень государственных предприятий, которые предлагается запретить к приватизации. Такое решение Кабмин принял на заседании 15 января. Так, предлагается установить, что не подлежат приватизации предприятия, обеспечивающие энергетическую независимость и обороноспособность государства; которые являются естественными монополиями; имеют критически важное значение для общества.