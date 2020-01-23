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Минэкономики определило первые 20 предприятий для большой приватизации

Новости » Экономика     23.01.2020 - 15:53
Минэкономики определило первые 20 предприятий для большой приватизации
Фото: Тимофей Милованов (РБК-Украина)

Также определено более пол тысячи малых госпредприятий для приватизации

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства провело ревизию госсектора и определило 20 первоочередных крупных и более пол тысячи малых госпредприятий для приватизации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook главы министерства Тимофея Милованова.

По его словам, уже в этом году в наш бюджет может поступить до 6 млрд грн.

"Украина запустила процесс приватизации госпредприятий. Уже в этом году в наш бюджет может поступить до 6 млрд грн от большой приватизации, которая будет проходить прозрачно и на рыночных условиях. Минэкономики провело ревизию госсектора и определило 20 первоочередных крупных и более пол тысячи малых госпредприятий для приватизации", - написал Милованов.

Он также отметил, что Украина является макростабильной, упрощает регулировку и открывает рынки.

"Самым эффективным способом борьбы с коррупцией является дерегуляция. Поэтому мы активно работаем над снижением рисков вмешательства государства в дела бизнеса через отмену ненужных, порой, советских норм в нормативных документах. Украина реформирует занятости населения. Минэкономики предлагает ввести трудовые договоры для установления эффективных отношений между работниками и работодателями", - заявил Милованов.

Напомним, ранее на форуме в Давосе президент Владимир Зеленский сообщил, что в начале весны в Украине стартует программа приватизации, и пообещал иностранным инвесторам налоговые каникулы. В частности, от налога на прибыль в течение пяти лет освободят инвесторов, которые принесут в экономику 10 млн долларов и больше.

Также РБК-Украина писало, что в Кабмине планируют отдать под приватизацию более 300 объектов в 2020 году. В первом квартале Фонд госимущества планирует объявить более 200 аукционов.

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