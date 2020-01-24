Раде предлагают изменить закон о Кабмине в части спецкомиссии по приватизации

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Текст документа пока отсутствует на сайте парламента

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект №2794 "О внесении изменений в закон Украины "О Кабинете министров Украины" по поводу Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте парламента.

В частности, соответствующий проект закона был зарегистрирован в ВР 22 января. Сейчас текст документа отсутствует на сайте Рады, последний этап прохождения - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства провело ревизию госсектора и определило 20 первоочередных крупных и более пол тысячи малых госпредприятий для приватизации. Так, глава министерства Тимофей Милованов подчеркнул, что уже в этом году в бюджет Украины может поступить до 6 млрд грн.

Как писало РБК-Украина, Кабмин планирует отдать под приватизацию более 300 объектов государственной собственности в 2020 году. Премьер-министр Алексей Гончарук подчеркивал, что уже в этом месяце Кабмин объявил 87 аукционов для приватизации госсобственности.

Добавим также, правительство одобрило перечень государственных предприятий, которые предлагается запретить к приватизации. Такое решение Кабмин принял на заседании 15 января. Так, предлагается установить, что не подлежат приватизации предприятия, которые обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства; являются естественными монополиями; имеют критически важное значение для общества.

Перечень предприятий содержится в приложениях к соответствующему проекту закона. В приложение 1 вошли 22 объекта, в уставных капиталах которых доля государственных корпоративных прав не может быть меньше 50%+1 акция. Среди них такие компании, как НАК "Нафтогаз Украины", АО "Магистральные газопроводы Украины", АО "Укртрансгаз", ПАО "Укрнафта", АО "Укргаздобыча", АО "Укртранснафта", АО "Украинская железная дорога", АО "Укрпошта".