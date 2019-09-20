ВР поддержала за основу закон о материальной ответственности военных

Парламент поддержал за основу в первом чтении законопроект №1225 "О материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 306 нардепов. Также Рада поддержала сокращенную процедуру подготовки закона ко второму чтению.

Так, документ определяет основания и условия привлечения к материальной ответственности военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава, виновных в нанесении прямого действительного ущерба путем уничтожения, повреждения, создания недостатка, хищения или незаконного использования военного и иного имущества, ухудшение или снижение его ценности, осуществления избыточных выплат при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей, а также порядок возмещения такого вреда.

Сейчас же материальная ответственность военных, лиц рядового и начальствующего состава урегулирована Положением о материальной ответственности военных за ущерб, причиненный государству, утвержденным постановлением ВР от 23 июня 1995 года.

Напомним, Верховная рада на этой пленарной неделе не сможет рассмотреть законопроект президента Владимира Зеленского о передаче Национальной гвардии в подчинение главе государства. Так, документ находится на рассмотрении в комитете. Отметим, что ранее комитет ВР отложил рассмотрение законопроекта о переподчинении Национальной гвардии Зеленскому.

Как писало РБК-Украина ранее, законопроект о переподчинении Нацгвардии внесен президентом в парламент как неотложный. Голосование за этот документ ожидалось на прошлой пленарной неделе.

Кроме того, Рада приняла за основу законопроект №1011 авторства президента Владимира Зеленского о Плане обороны Украины. Принятие законопроекта позволит создать условия для перехода с мирного на военное положение.