ВР підтримала за основу закон про матеріальну відповідальність військових

Парламент підтримав за основу у першому читанні законопроект №1225 "Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та деяких інших осіб", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 306 нардепів. Також Рада підтримала скорочену процедуру підготовки закону до другого читання.

Так, документ визначає підстави та умови притягнення до матеріальної відповідальності військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів під час проходження ними зборів, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, винних у завданні прямої дійсної шкоди шляхом знищення, пошкодження, створення нестачі, розкрадання або незаконного використання військового та іншого майна, погіршення або зниження його цінності, здійснення надлишкових виплат під час виконання обов’язків військової служби або службових обов’язків, а також порядок відшкодування такої шкоди.

Зараз же матеріальна відповідальність військових, осіб рядового та начальницького складу врегульована Положенням про матеріальну відповідальність військових за шкоду, заподіяну державі, затвердженим постановою ВР від 23 червня 1995 року.

Нагадаємо, Верховна рада на цьому пленарному тижні не зможе розглянути законопроект президента Володимира Зеленського про передачу Національної гвардії у підпорядкування главі держави. Так, документ знаходиться на розгляді в комітеті. Відзначимо, що раніше комітет ВР відклав розгляд законопроекту про перепідпорядкування Національної гвардії Зеленському.

Як писало РБК-Україна раніше, законопроект про перепідпорядкування Нацгвардії внесений президентом до парламенту як невідкладний. Голосування за цей документ очікувалося на минулому пленарному тижні.

Крім того, Рада прийняла за основу законопроект №1011 авторства президента Володимира Зеленського про План оборони України. Ухвалення законопроекту дозволить створити умови для переходу з мирного на воєнний стан.