ВР отправила на доработку закон о порядке передачи в аренду водных объектов 

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Решение поддержали 239 нардепов

Верховная рада отправила на повторное второе чтение законопроект №3157 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения порядка предоставления в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками". Такое решение поддержали 239 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроектом предусматривается ликвидировать коллизии отдельных положений статьи 51 Водного кодекса Украины о передаче в аренду водных объектов в комплексе с земельным участком под ними. Также предлагается упростить процедуру заключения договоров аренды водных объектов, увеличено количество арендаторов водных объектов.

Ожидалось, что документ должен способствовать оптимизации производства и увеличению добычи рыбной продукции, поступлению дополнительных средств в государственный и местный бюджеты.

Напомним Верховная рада Украины планирует разрешить строительство объектов пограничной инфраструктуры в прибрежных защитных полосах, вокруг водоемов, на островах, а также в границах пляжной зоны.

РБК-Украина сообщало, что сегодня парламент не сможет принять ни одного из 16-ти поданных законопроектов о продлении запрета отчуждения земель сельскохозяйственного назначения.