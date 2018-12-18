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Рада планирует разрешить строительство пограничных объектов в прибрежных зонах

Новости » Политика    18.12.2018 - 12:03
Рада планирует разрешить строительство пограничных объектов в прибрежных зонах
Фото: заседание ВРУ (УНИАН)

Соответствующий законопроект №6777 в первом чтении за основу поддержали 227 нардепов

Верховная рада Украины планирует разрешить строительство объектов пограничной инфраструктуры в прибрежных защитных полосах, вокруг водоемов, на островах, а также в границах пляжной зоны. Соответствующий законопроект №6777 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об инженерно-техническом обустройстве и содержании государственной границы" в первом чтении за основу поддержали 227 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, документом предусматривается, что в пределах пограничной полосы для обеспечения соблюдения режима госграницы военным частям Государственной пограничной службы для инженерно-технического обустройства и надлежащего содержания границы предоставляются в постоянное пользование земельные участки шириной не менее 50 м вдоль линии госграницы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема.

При этом земли водного фонда передаются органам Госпогранслужбы в постоянное пользование для строительства объектов пограничной инфраструктуры.

Документом также предусматривается освободить от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства граждан и юридических лиц, которые используют участки для строительства объектов пограничной инфраструктуры.

Напомним, в июле 2017 года правительство предлагало Верховной раде разрешить строительство объектов пограничной инфраструктуры в прибрежных защитных полосах.

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