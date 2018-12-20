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ВР відправила на доопрацювання закон про порядок передачі в оренду водних об'єктів

Новини » Політика    20.12.2018 - 16:49
ВР відправила на доопрацювання закон про порядок передачі в оренду водних об'єктів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рішення підтримали 239 нардепів

Верховна рада відправила на повторне друге читання законопроект №3157 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку надання в оренду водних об'єктів у комплексі із земельними ділянками". Таке рішення підтримали 239 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроектом передбачається ліквідувати колізії окремих положень статті 51 Водного кодексу України про передачу в оренду водних об'єктів у комплексі із земельною ділянкою під ними. Також пропонується спростити процедуру укладання договорів оренди водних об'єктів, збільшено кількість орендарів водних об'єктів.

Очікувалося, що документ повинен сприяти оптимізації виробництва і збільшення видобутку рибної продукції, надходженню додаткових коштів до державного та місцевого бюджетів.

Нагадаємо Верховна рада України планує дозволити будівництво об'єктів прикордонної інфраструктури в прибережних захисних смугах, навколо водойм, на островах, а також у межах пляжної зони.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні парламент не зможе прийняти ні одного з 16-ти поданих законопроектів про продовження заборони відчуження земель сільськогосподарського призначення.

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