ВР відправила на доопрацювання закон про порядок передачі в оренду водних об'єктів

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Рішення підтримали 239 нардепів

Верховна рада відправила на повторне друге читання законопроект №3157 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку надання в оренду водних об'єктів у комплексі із земельними ділянками". Таке рішення підтримали 239 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроектом передбачається ліквідувати колізії окремих положень статті 51 Водного кодексу України про передачу в оренду водних об'єктів у комплексі із земельною ділянкою під ними. Також пропонується спростити процедуру укладання договорів оренди водних об'єктів, збільшено кількість орендарів водних об'єктів.

Очікувалося, що документ повинен сприяти оптимізації виробництва і збільшення видобутку рибної продукції, надходженню додаткових коштів до державного та місцевого бюджетів.

Нагадаємо Верховна рада України планує дозволити будівництво об'єктів прикордонної інфраструктури в прибережних захисних смугах, навколо водойм, на островах, а також у межах пляжної зони.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні парламент не зможе прийняти ні одного з 16-ти поданих законопроектів про продовження заборони відчуження земель сільськогосподарського призначення.