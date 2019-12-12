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ВР отправила на доработку закон об администрировании реализации горючего и спирта

Новости » Политика     12.12.2019 - 14:17
ВР отправила на доработку закон об администрировании реализации горючего и спирта
Фото: заседание Рады (РБК-Украина)

Законом предлагается совершенствование работы системы электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового

Верховная рада Украины отправила на повторное второе чтение законопроект №2317 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (по поводу улучшения администрирования акцизного налога)", передает корреспондент РБК-Украина.

Такое решение поддержал 281 нардеп.

Законом предлагается совершенствование работы системы электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового (СЕАРГСЭ) и упрощение условий лицензирования для субъектов хозяйствования.

Глава парламента Дмитрий Разумков отметил, что документ рассмотрят в повторном втором чтении во вторник, 17 декабря.

Напомним, 3 декабря Рада поддержала за основу и в целом законопроект №2317 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно улучшения администрирования акцизного налога)". Тогда документ поддержали 307 парламентариев.

Кроме того, парламент во втором чтении одобрил законопроект № 2300, который предлагает отменить государственную монополию на производство спирта. Проект закона поддержали 284 народных депутата.

Ранее сообщалось, что что Верховная рада хочет изменить Налоговый кодекс для совершенствования администрирования налогов. В частности, Рада поддержала за основу законопроект №1210, который должен изменить правила налогообложения бизнеса, которые дают много возможностей для спекулирования налоговыми ставками, режимами и статусами.

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