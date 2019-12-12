ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ВР відправила на доопрацювання закон про адміністрування реалізації пального і спирту

Новини » Політика     12.12.2019 - 14:17
ВР відправила на доопрацювання закон про адміністрування реалізації пального і спирту
Фото: засідання Ради (РБК-Україна)

Законом пропонується вдосконалення роботи системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового

Верховна рада України відправила на повторне друге читання законопроект №2317 "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деякі інші законодавчі акти України (щодо поліпшення адміністрування акцизного податку)", передає кореспондент РБК-Україна.

Таке рішення підтримав 281 нардеп.

Законом пропонується вдосконалення роботи системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРГСЭ) і спрощення умов ліцензування для суб'єктів господарювання.

Голова парламенту Дмитро Разумков зазначив, що документ розглянуть у повторному другому читанні у вівторок, 17 грудня.

Нагадаємо, 3 грудня Рада підтримала за основу і в цілому законопроект №2317 "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деякі інші законодавчі акти України (щодо поліпшення адміністрування акцизного податку)". Тоді документ підтримали 307 парламентаріїв.

Крім того, парламент у другому читанні схвалив законопроект № 2300, який пропонує скасувати державну монополію на виробництво спирту. Проект закону підтримали 284 народних депутата.

Раніше повідомлялося, що Верховна рада хоче змінити Податковий кодекс для удосконалення адміністрування податків. Зокрема, Рада підтримала за основу законопроект №1210, який повинен змінити правила оподаткування бізнесу, які дають багато можливостей для спекулювання податковими ставками, режимами і статусами.

Рада спростила доступ Червоному хресту до взятих під варту Рада прийняла закон для зниження тиску на бізнес з боку держави
Новини України Верховна Радазаконопроектакциз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся