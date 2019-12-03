Рада хочет усовершенствовать электронное администрирование реализации горючего и спирта

Фото: Верховная рада Украины (РБК-Украина)

Законопроект поддержали 307 депутатов

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроекта №2317 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно улучшения администрирования акцизного налога)". За документ проголосовали 307 народных депутатов, передает корреспондент РБК-Украина.

Целью документа является совершенствование работы системы электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового (СЕАРГСЭ) и упрощение условий лицензирования для субъектов хозяйствования.

Законопроектом предлагается пересмотреть сроки и порядок применения штрафных санкций за нарушение правил учета, производства и обращения полного или спирта этилового на акцизных складах; определены случаи, в которых составляются сводные акцизные накладные и изменен срок для их регистрации до 15 календарных дней; отменено требование по обустройству уровнемерами-счетчиками резервуаров на производство горючего при очистке коксового газа.

Также предполагается для промышленных потребителей продлить срок для представления справки формы 2 до 15 календарных дней; уточнить количество и виды признаков для акцизных накладных для облегчения учета и систематизации использованных объемов горючего; предусмотреть право на получение информации лицом, выдавшим вексель по всем акцизных накладных, составленным на поставки горючего по векселю, она выдала.

Кроме того, предлагается прописать возможность оформления векселя для бензинов авиационных со сроком погашения до 270 дней перенести срок введения системы сопоставления показателей расходомеров и СЕАРГСЭ на 1 июля 2020 года; приравнять к собственному потребления использования горючего для заправки транспортных средств по договорам подряда.

Проектом также:

предоставляется возможность с 1 июля 2020 осуществлять поставки горючего для реактивных двигателей не с выдачей налогового векселя, а по заявке на пополнение объемов остатка горючего для отечественных товаропроизводителей с ограничением срока его погашения (15 календарных дней);

установлено трехдневный срок для регистрации акцизной накладной по экспортной операции;

введен механизм для внесения остатков горючего в систему субъектами хозяйствования, которые сохраняют горючее для других субъектов хозяйствования, которые используют его для собственного потребления.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Рада во втором чтении одобрила законопроект № 2300, который предлагает отменить государственную монополию на производство спирта. Проект закона поддержали 284 нардепа.

Также сообщалось, что ВР хочет изменить Налоговый кодекс для совершенствования администрирования налогов. В частности, Рада поддержала за основу законопроект №1210, который должен изменить правила налогообложения бизнеса, которые дают много возможностей для спекулирования налоговыми ставками, режимами и статусами.