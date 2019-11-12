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ВР отправила на доработку изменения в КЗоТ о личных данных

Новости » Политика     12.11.2019 - 17:26
ВР отправила на доработку изменения в КЗоТ о личных данных
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Рада намерена запретить работодателям требовать личные сведения сотрудников

Верховная рада Украины отправила на доработку законопроект № 1148, который направлен на защиту прав работников на личную и семейную жизнь. Соответствующее решение поддержали 317 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, в Кодексе законов о труде Украины предлагается закрепить норму, которая запрещает при приеме на работу требовать:

  • сведения о партийной и национальной принадлежности, происхождении, регистрации места жительства или пребывания;
  • любые сведения и/или данные об отношениях неимущественного и имущественного характера, обстоятельства, события, отношения и т.д., связанные с личностью и членами его семьи;
  • документы, представление которых не предусмотрено законодательством.

В случаях, если работодатель требует от будущих сотрудников вышеуказанные данные, такие лица имеют право отказать в предоставлении этой информации. В то же время эта позиция не может быть основанием для отказа в приеме на работу.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины планирует до конца 2019 года реализовать законопроект об отмене обязательных трудовых книжек.

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