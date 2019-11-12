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ВР відправила на доопрацювання зміни до КЗпП щодо особистих даних

Новини » Політика     12.11.2019 - 17:26
ВР відправила на доопрацювання зміни до КЗпП щодо особистих даних
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Рада має намір заборонити роботодавцям вимагати особисті дані співробітників

Верховна рада України відправила на доопрацювання законопроект № 1148, який спрямований на захист прав працівників на особисте і сімейне життя. Відповідне рішення підтримали 317 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, в Кодексі законів про працю України пропонується закріпити норму, яка забороняє при прийомі на роботу вимагати:

  • відомості про партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування;
  • будь-які відомості та/або дані про відносини немайнового та майнового характеру, обставини, події, відносини і т. д., пов'язані з особою та членами її сім'ї;
  • документи, подання яких не передбачено законодавством.

У випадках, якщо роботодавець вимагає від майбутніх співробітників вищевказані дані, такі особи мають право відмовити в наданні цієї інформації. В той же час ця позиція не може бути підставою для відмови в прийомі на роботу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України планує до кінця 2019 року реалізувати законопроект про скасування обов'язкових трудових книжок.

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