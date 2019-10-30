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Кабмин планирует отменить обязательные трудовые книжки до конца года

Новости » Политика    30.10.2019 - 12:00
Кабмин планирует отменить обязательные трудовые книжки до конца года
Фото: Дмитрий Дубилет (РБК-Украина)

Для оформления на работу необходимым будет паспорт и ИНН

Кабинет министров Украины планирует до конца 2019 года реализовать законопроект об отмене обязательных трудовых книжек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета "Европейской правде".

По словам Дубилета, правительство начало разрабатывать законопроект и постановление об отмене обязательности трудовых книжек.

"Мы собрали чат, коллеги написали законопроект и постановление, мы неделю назад пустили их в работу. Я надеюсь, что в этом году сможем реализовать", - сказал министр.

Дубилет отметил, что согласно законопроекту, работодателю не нужно будет требовать трудовую книжку. При оформлении на работу достаточно будет принести паспорт и идентификационный номер налогоплательщика. При этом он отметил, что не будет полной отмены трудовой книжки, но работодатель не обязан будет хранить документ, и не будет его требовать.

Напомним, 9 октября Дмитрий Дубилет анонсировал запуск в работу законопроект об отмене трудовых книжек в Украине.

Также РБК-Украина сообщало, что в 2015 году организация EasyBusiness опубликовала инфографику, согласно которой отмена трудовых книжек позволит Украине сэкономить около 500 млн гривен в год.

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