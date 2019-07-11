ВР определила расчет тарифа для домашних солнечных электростанций

Иллюстративное фото (Varnum LLP)

Закон призван вернуть владельцам наземных домашних СЭС право подключить их по "зеленому" тарифу

Верховная рада Украины одобрила за основу и в целом законопроект №10357, которым предусматривается порядок расчета "зеленого тарифа" для всех домашних солнечных электростанций независимо от размещения и установленной мощности. Проект закона поддержали 243 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, данный документ должен устранить несогласованности в законе об альтернативных источниках энергии и предоставляет возможность строить солнечные электростанции (СЭС) как на земле, так и на крышах и фасадных конструкциях.

В пояснительной записке подчеркивается, что закон определяет порядок расчета "зеленого" тарифа для всех домашних солнечных электростанций независимо от размещения и установленной мощности.

Стоит отметить, в законе об аукционах по распределению квот поддержки производителей "зеленой" электроэнергии №8449-д, который ранее приняла ВР, прописан порядок расчета "зеленого" тарифа для СЭС до 50кВт при условии их расположения на крышах и/или фасадах зданий и других капитальных сооружений. Из-за принятия данного закона владельцы наземных домашних СЭС лишились права подключить свои электростанции по "зеленому" тарифу.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце апреля ВР одобрила законопроект №8449-д. Согласно ему, с 1 января 2020 года получение поддержки для субъектов хозяйствования, которые реализуют в сфере возобновляемых источников энергетики проекты определенной величины, возможно исключительно при участии таких субъектов в аукционе по распределению квоты поддержки и их победы.

Напомним, в Кабмине подсчитали, что общий объем потенциальных инвестиций в проекты возобновляемой энергетики Украины составляет 12 млрд евро.