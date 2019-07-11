ВР визначила розрахунок тарифу для домашніх сонячних електростанцій

Ілюстративне фото (Varnum LLP)

Закон покликаний повернути власникам наземних домашніх СЕС право підключити їх по "зеленому" тарифу

Верховна рада України схвалила за основу і в цілому законопроект №10357, яким передбачається порядок розрахунку "зеленого тарифу" для усіх домашніх сонячних електростанцій незалежно від розміщення і встановленої потужності. Проект закону підтримали 243 нардепи, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, даний документ повинен усунути неузгодженості в законі про альтернативні джерела енергії і надає можливість будувати сонячні електростанції (СЕС) як на землі, так і на дахах і фасадних конструкціях.

У пояснювальній записці наголошується, що закон визначає порядок розрахунку "зеленого" тарифу для всіх домашніх сонячних електростанцій незалежно від розміщення і встановленої потужності.

Варто відзначити, в законі про аукціони з розподілу квот підтримки виробників "зеленої" електроенергії №8449-д, який раніше прийняла ВР, прописаний порядок розрахунку "зеленого" тарифу для СЕС до 50кВт за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд. Через прийняття даного закону власники наземних домашніх СЕС втратили право підключити свої електростанції по "зеленому" тарифу.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці квітня ВР схвалила законопроект №8449-д. Згідно з ним, з 1 січня 2020 року отримання підтримки для суб'єктів господарювання, які реалізують у сфері відновлюваних джерел енергетики проекти певної величини, можливе виключно за участю таких суб'єктів в аукціоні з розподілу квоти підтримки і їх перемоги.

Нагадаємо, в Кабміні підрахували, що загальний обсяг потенційних інвестицій у проекти відновлюваної енергетики України становить 12 млрд євро.